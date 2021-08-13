Белоруссия обратилась в ООН «по просьбам трудящихся»

Белоруссия направила в ООН заявление с требованием к ЕС о прекращении санкций

Зампредседателя верхней палаты парламента Белоруссии Анатолий Исаченко направил в Генеральную Ассамблею ООН заявление с требованием прекратить политическое и экономическое давление на республику со стороны Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает БЕЛТА.

Документ призывает организацию повлиять на инициаторов санкций против Минска. В нем указано, что «белорусские трудовые коллективы» неоднократно обращались к руководству ЕС с просьбой допустить на европейский рынок товары отечественного производства и разрешить национальным авиакомпаниям совершать полеты над воздушным пространством блока.

«Однако многочисленные просьбы трудящихся игнорируются», — говорится в заявлении. Сам Исаченко расценивает европейские рестрикции как «грубое вмешательство» во внутреннюю политику страны. Он потребовал от Генассамблеи принять любые меры, чтобы не допустить новых ограничений против Белоруссии.

В конце июня Евросоюз ввел четвертый пакет экономических санкций против Белоруссии. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Брюссель ограничил доступ Минска на свои финансовые рынки, ввел ограничения на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, а также табачными изделиями. Кроме того, была запрещена передача товаров и технологий военного и двойного назначения, а также услуг страхования для властей республики. К ограничениям подключились Великобритания, США и Канада.

Причинами санкций стали действия белорусских властей против лидеров оппозиции, насилие над протестующими, а также принудительная посадка самолета Ryanair. Официальный Минск эти обвинения отвергает и считает санкции попыткой политического шантажа и давления.