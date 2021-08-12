В Белоруссии подтвердили задержание поддержавшего протесты посла

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции и бывший министр культуры Павел Латушко подтвердил задержание на родине бывшего посла страны в Словакии Игоря Лещени. Соответствующее заявление политика появилось в его Telegram-канале в четверг, 12 августа.

Латушко напомнил, что ранее Лещеня, еще будучи послом, поддержал протесты, охватившие Белоруссию после оглашения результатов президентских выборов в августе 2020 года. «Помню, когда он публично сделал заявление против насилия, это всех нас воодушевило, что коллега, посол, дипломат высказал открыто свою позицию», — рассказал политик.

Он подчеркнул, что сейчас очень многие дипломаты, выступившие против белорусского лидера Александра Лукашенко, страдают: их лишают дипломатического статуса, увольняют, задерживают и арестовывают. Кроме того, Латушко обратился к действующим сотрудникам белорусских дипслужб с призывом найти в себе силы организовать сопротивление действующему режиму и поддержать народ.

Как отмечает РИА Новости, правоохранительные органы Белоруссии пока никак не прокомментировали информацию о задержании экс-посла. В то же время стало известно, что фамилия бывшего дипломата фигурирует в списках с данными о находящихся в центре изоляции правонарушителей в Минске, которые готовят белорусские волонтеры.

11 августа правозащитный центр «Весна» сообщил, что силовики пришли с обыском в квартиру Лещени. Отмечалось, что, по неподтвержденным данным, после обысков экс-посол был задержан. При этом о возбуждении в отношении него уголовного дела не сообщалось.

Игорь Лещеня занимал пост посла Белоруссии в Словакии с 2016 года. После окончания президентских выборов и начала массовых протестов он публично заступился за демонстрантов и потребовал от Лукашенко покинуть пост. «Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны», — заявил дипломат. Позже он подал заявление об отставке. Лукашенко удовлетворил его и лишил посла дипломатических регалий.