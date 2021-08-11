Белорусские силовики пришли с обыском к поддержавшему протесты послу

Силовики пришли с обыском в квартиру к бывшему послу Белоруссии в Словакии Игорю Лещене, который, находясь на своем посту, поддержал протесты против президента Александра Лукашенко в августе 2020 года. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале правозащитного центра «Весна».

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Как рассказали в центре, отставной дипломат являлся делегатом платформы «Сход» — гражданской инициативы, призванной отстаивать интересы независимых политиков в диалоге с руководством страны. Сейчас обыски проходят и у других представителей этого объединения.

По неподтвержденным данным, после обыска Лещеня был задержан. При этом суть обвинений против экс-дипломата пока не раскрывается. О возбуждении уголовного дела против него правоохранительные органы также не сообщали.

Игорь Лещеня занимал пост посла Белоруссии в Словакии с 2016 года. После окончания президентских выборов и начала массовых протестов он публично заступился за демонстрантов и потребовал от Лукашенко покинуть пост. «Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны», — заявил дипломат. Позже он подал заявление об отставке. Лукашенко удовлетворил его и лишил посла дипломатических регалий.