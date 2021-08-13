Лукашенко описал передачу власти новому поколению

Нынешняя власть должна не только передать страну новому поколению, но и помочь ему «встать на нужные рельсы», а затем «подтолкнуть» его. Об этом в пятницу, 13 августа, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с жителями агрогородка Тихиничи Рогачевского района, передает БЕЛТА.

По его словам, жизнь течет, и на смену старому поколению приходит новое. «Мы постепенно, приводя в том числе и их к власти, должны видеть, контролировать, где надо — подсказывать, чтобы они не потеряли все то ценное, что мы с вами наработали за эти годы», — описал белорусский лидер и добавил, что именно в этом состоит суть его работы в настоящее время.

Лукашенко также напомнил, что в республике необходимо обновить конституцию ради «перемен к лучшему» — возможный референдум в стране пройдет не позже февраля 2022 года.

«Все люди хотят перемен. Желательно к лучшему, а не к худшему. Но если уж и перемены, то их надо делать по закону. А основной закон — это Конституция. Это не я придумал», — заключил президент.

9 августа Лукашенко заявил о скором уходе с поста главы государства. В то же время действующий президент призвал не гадать, когда именно он покинет должность. «Очень скоро», — заверил он. При этом белорусский лидер отказался назвать имя возможного преемника, отметив, что решение останется за гражданами страны.