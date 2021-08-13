Словакия напомнила Лукашенко о санкциях и призвала освободить политзаключенных

В Словакии заявили о готовности к новым санкциям против режима Лукашенко

Словакия готова присоединиться к новым санкциям Европейского союза (ЕС) в отношении Белоруссии в связи с задержанием в Минске бывшего посла республики в Братиславе Игоря Лещени. Об этом заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, сообщает DW.

По его словам, чтобы прекратить политические репрессии в отношении оппозиционно настроенных белорусов, необходимо усиливать давление на режим президента Александра Лукашенко. Он отметил, что конечной целью ограничений ЕС являются превращение республики в безопасное демократическое государство.

«Задержание бывшего белорусского посла в Словакии Игоря Лещени, произошедшее почти через год после его ухода с данного поста, является дальнейшим доказательством немилосердности [политического режима] по отношению к своим гражданам», — сказал Хегер и призвал Лукашенко освободить всех политических заключенных.

Премьер-министр добавил, что считает режим Лукашенко нелегитимным, и напомнил про свои подозрения в фальсификации результатов президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года.

12 августа стало известно, что силовики задержали бывшего посла Белоруссии в Словакии Игоря Лещени, поддержавшего массовые акции протеста после президентских выборов 2020 года.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов, жена арестованного оппозиционного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов.

Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Преследования оппозиционных политиков со стороны белорусских властей продолжаются до сих пор. Также под массовую зачистку попали многие СМИ и неправительственные организации.