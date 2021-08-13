Бывшего кандидата в президенты Белоруссии отпустили из-под стражи

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Дмитриев был отпущен из-под стражи после допроса

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, ранее задержанный по неизвестной причине, был отпущен из-под стражи и вернулся домой. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, его выпустили на свободу под подписку о неразглашении подробностей допроса. «Список статей огромен. Определили статус в уголовном деле», — отметил Дмитриев, говоря о выдвинутых ему обвинениях.

Политик также заверил, что не собирается покидать Белоруссию, и уточнил, что все действия правоохранителей в ходе обыска, задержания и допроса проводились очень корректно.

12 августа правозащитный центр «Весна» сообщил, что Андрей Дмитриев был задержан неизвестными лицами. Ранее стало известно, что силовики пришли с обыском в квартиру бывшего посла Белоруссии в Словакии Игоря Лещени. Отмечалось, что, по неподтвержденным данным, после обысков экс-посол был задержан. При этом о возбуждении в отношении него уголовного дела не сообщалось.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, Дмитриев набрал 1,21 процента голосов, действующий глава государства Александр Лукашенко — 80 процентов, жена арестованного оппозиционного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов.

Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Преследования оппозиционных политиков со стороны белорусских властей продолжаются до сих пор. Также под массовую зачистку попали многие СМИ и неправительственные организации.