Сотрудники КГБ задержали философа Владимира Мацкевича в Минске

В Минске задержали философа и методолога Владимира Мацкевича. Об этом в среду, 4 августа, сообщает «Еврорадио».

По данным портала, в настоящее время сотрудники КГБ Белоруссии проводят дома у Мацкевича обыск. Пока не уточняется, с каким уголовным делом связаны действия силовиков.

Как отмечает «Еврорадио», некоторое время назад философ выступал в эфире — тогда он рассуждал о том, как обезопасить себя в условиях тотальных «зачисток».

В конце июля сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Белоруссии попытавшегося сбежать в Литву оппозиционера. По мнению правоохранителей, мужчина причастен к разрисовке объектов инфраструктуры в городе Островце.

До этого стало известно, что представители белорусских правоохранительных органов могли вылететь в Москву для задержания многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина, участвовавшего в Белоруссии в акциях протеста.