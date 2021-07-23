В Белоруссии задержали попытавшегося сбежать в Литву оппозиционера

В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали попытавшегося сбежать в Литву оппозиционера. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Белоруссии Ольга Чемоданова.

Задержанный, по мнению правоохранителей, причастен к разрисовке объектов инфраструктуры в городе Островце.

На допросе он рассказал, что разрисовал в бело-красно-белый цвет стелу на въезде в город, а также сменил государственный флаг на БЧБ-полотно (сокращение от «бел-чырвона-белы» — «бело-красно-белый») на здании одной из школ.

Мужчина надеялся получить убежище в одной из стран Европейского союза, для чего опубликовал снимки разукрашенных объектов в своем Telegram-канале. После этого он попытался пересечь литовско-белорусскую границу, однако вследствие неудачи отправился в Минск, где и был задержан.

Сообщается, что до попытки пересечь литовско-белорусскую границу он скрывался от ответственности за администрирование экстремистского Telegram-канала в России.

Ранее в Белоруссии из-за развешенных на окне бело-красно-белых сердечек была арестована 59-летняя пенсионерка Наталья Хомич.

Одним из символов протестов в Белоруссии является бело-красно-белое знамя. В 1991-1995 годах оно было государственным флагом республики. На референдуме 1995-го большинство белорусов проголосовали за то, чтобы заменить его на красно-зеленое, напоминающее флаг Белорусской ССР. В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в КоАП, согласно которым за использование данной символики гражданам будут выписывать крупные штрафы.