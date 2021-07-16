Колесникова заявила о победе белорусов над безразличием к судьбе родины

Мария Колесникова заявила о победе народа Белоруссии над безразличием к судьбе родины

Народ Белоруссии победил безразличие к судьбе своей родины. Об этом заявила член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, сообщает официальный Telegram-канал Виктора Бабарико.

В своем письме находящаяся в СИЗО Колесникова написала, что восхищается отважной борьбой граждан с авторитарным режимом президента Александра Лукашенко. Белорусы должны продолжать отстаивать свободы и демократию ради будущего страны, несмотря на их усталость и разочарования от войны белорусского правительства с собственным народом, считает она.

«Мы уже победили: прежде всего свое безразличие — это самое важное. Это очень сложно — выдавливать из себя раба», — сказала политик.

Ранее стало известно, что Верховный суд Белоруссии принял решение оставить Марию Колесникову под стражей до суда. Вскоре станет известна дата судебного процесса.

В мае Колесниковой предъявили окончательное обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем и в создании экстремистского формирования.

Колесникова была руководителем предвыборного штаба бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который считался главным соперником Александра Лукашенко за президентское кресло летом 2020 года. В начале сентября прошлого года неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус в центре Минска и увезли. Позже власти заявили, что она помещена под стражу в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.