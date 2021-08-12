В Белоруссии задержали бывшего кандидата в президенты Андрея Дмитриева. Об этом в четверг, 12 августа, сообщил Telegram-канал правозащитного центра «Весна».

«Сегодня утром был задержан кандидат в президенты на выборах 2020 года Андрей Дмитриев. В данный момент неизвестно, по какой причине и какой структурой он задержан, а также, где находится», — сказано в сообщении.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, Дмитриев набрал 1,21 процента голосов, действующий глава государства Александр Лукашенко — 80 процентов, жена арестованного оппозиционного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов.

Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев.

При этом за два месяца до голосования экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который собрал 400 тысяч подписей в поддержку своего выдвижения, был арестован по обвинению в выводе крупных сумм за рубеж и позже получил 14 лет тюрьмы.

Еще один претендент на президентское кресло, основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало покинул Белоруссию после того, как в отношении него начали доследственную проверку.