Протасевич оценил политическую карьеру Тихановской

Протасевич: Тихановская не является политиком и никогда им не станет

Задержанный в Белоруссии бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская никогда не была политиком и не станет. Об этом он сообщил изданию RT.

Отвечая на вопрос о Тихановской, Протасевич заявил, что она «простой, может быть, даже чересчур добродушный человек». Он также оценил политическую карьеру бывшего кандидата в президенты Белоруссии.

По мнению Протасевича, Тихановская не является политиком и никогда им не станет. Как считает журналист, ни сама лидер оппозиции, ни ее сторонники не участвовали в попытке государственного переворота в стране.

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Ранее, в том же интервью для RT, Протасевич признал свою причастность к попытке свергнуть президента Белоруссии Александра Лукашенко, одержавшего победу на выборах в августе 2020 года. Он подчеркнул, что во многих моментах был «чересчур идейным» и слишком верил в некие идеалы.

Бывшего главреда NEXTA задержали белорусские силовики в минувшем мае после случая с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, направлявшегося из Афин в Вильнюс. Протасевича обвинили в нарушении порядка организации массовых мероприятий после президентских выборов в стране в 2020 году.

Позже молодой человек согласился сотрудничать со следствием и дал ряд интервью, в которых озвучил позицию официального Минска о массовых беспорядках. Он также обвинил оппозицию в иностранном финансировании и положительно оценил деятельность Лукашенко. После этого Протасевича перевели из СИЗО под домашний арест с доступом к интернету.