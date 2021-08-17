Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал перейти с компьютеров на бумагу в целях защиты информации. Об этом сообщает «Беларусь сегодня».

Лукашенко провел совещание с руководством Совета министров. Оно было посвящено проблеме общественной безопасности. Глава государства заявил, что нужно проработать вопрос защиты информации и не допустить уязвимости системы мониторинга общественной безопасности.

«Если не можете, как я часто говорю, защитить в своих компьютерах информацию, тогда возвращайтесь к бумажным носителям. Пишите от руки и складывайте у себя в ящик», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что правоохранительные органы должны «активизировать деятельность по пресечению преступлений в сфере высоких технологий». Лукашенко отметил, что это «архиважная» проблема.

Ранее Лукашенко призвал граждан «вернуться на землю» и походить босиком по росе. «Походите босиком, даже если вы живете на девятом этаже. Выйдите утром. Вот подумайте, вы по росе когда ходили в последний раз? Половина не помнит. А это все надо. Это лекарство», — сказал он.