Лукашенко ответил на обвинения в коррупции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на попытки обвинить его в коррупции. Об этом сообщает БЕЛТА.

Он заявил, что обвинения, которые выдвигают его оппоненты, являются ложными. По мнению Лукашенко, ему можно «пришить» только «какие-то фейки».

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Он также напомнил, что начинал свой путь в политике с работы в комиссии Верховного Совета по борьбе с коррупцией, где «вычищал эту дрянь». Лукашенко подчеркнул, что власть не смогла его испортить, поскольку он «человек деревенский, выросший на улице».

В июне министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обвинила президента Белоруссии в заработке на переброске нелегальных мигрантов к литовским границам. По ее словам, в этом задействованы белорусские пограничники и весь режим Лукашенко. Перевозка каждого человека якобы приносит им порядка 15 тысяч долларов.

В марте на YouTube-канале NEXTA вышел фильм «Лукашенко. Золотое дно», рассказывающий о «роскошной жизни» белорусского президента. По словам авторов, глава республики замешан в коррупционных схемах, с помощью которых незаконно обогащался. В фильме утверждается, что Лукашенко владеет дорогой недвижимостью, а также собственными авто- и авиапарками стоимостью в миллионы евро.

