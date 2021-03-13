Лукашенко прокомментировал фильм о своей «роскошной жизни»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые прокомментировал фильм «Золотое дно» о его «роскошной жизни». Его слова приводит БЕЛТА.

«Я никогда себе не позволю украсть что-то у людей», — заявил Лукашенко, отвечая на вопрос корреспондента. При этом президент уточнил, что не смотрел само видео, но ознакомился с его анализом. «Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ», — отметил белорусский лидер и добавил, что постарается изучить ролик самостоятельно.

Говоря о «Золотом дне» Лукашенко также сказал, что никогда не позволил бы себе говорить одно, а делать другое. «Слушайте, ну это вообще уже неприлично. Притом называют конкретные фамилии, которые не имеют никакого отношения, клянусь вам. Зачем?» — сказал он о фильме.

Фильм «Золотое дно» о «роскошной жизни» Лукашенко выпустил YouTube-канал NEXTA. Он был опубликован 8 марта, за пять дней его посмотрели более 4,7 миллиона пользователей. В ролике утверждалось, что президент Белоруссии замешан в коррупционных схемах, с помощью которых незаконно обогатился.

Создатели фильма также заявили, что Лукашенко владеет дорогой недвижимостью, а также собственными авто- и авиапарками, стоимость которых оценивается в миллионы евро.