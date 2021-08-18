Белорусские силовики пришли с обысками и задержаниями к журналистам

В Минске силовики пришли с обысками к журналистам белорусского информационного агентства БелаПАН. Об этом пишет Telegram-канал Naviny.by.

Отмечается, что обыски прошли у главного редактора Ирины Левшиной, ее заместителя Александра Зайцева, журналистов Захара Щербакова и Ирины Турчиной, а также у бухгалтера Екатерины Боевой и бывшего директора агентства Дмитрия Новожилова. Правоохранители также изъяли редакционный сервер БелаПАН, а сайты агентства оказались недоступны.

После этого Щербакова и Турчину отвезли на допрос в Следственный комитет (СК), а Левшину, Боеву и Новожилова поместили в изолятор временного содержания (ИВС) на Окрестина. В СК заявили, что задержанных журналистов подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 342 («Организация и активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок») Уголовного кодекса (УК) Белоруссии.

Кроме того, следствие начало налоговую проверку деятельности БелаПАН и сообщило о выявленных нарушениях законодательства. В ведомстве отметили, что намерены дать оценку действиям должностных лиц агентства по статье 243 («Уклонение от уплаты налогов») УК.

В июле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале активной борьбы против действующих в стране прозападных СМИ, а также некоммерческих и неправительственных организаций. По его мнению, они финансировались извне и под маской демократии пытались расколоть гражданское общество Белоруссии.