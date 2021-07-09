В Белоруссии снова начались обыски у журналистов, передает в пятницу, 9 июля, «Интерфакс-Запад».

Обыск провели дома у сотрудницы Onliner Настасьи Занько. Его причины неизвестны.

Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что силовики пришли к администратору портала «Виртуальный Брест» Андрею Кухарчику.

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Кроме того, в городе Глубокое Витебской области журналистка Татьяна Смоткина сообщила, что к ее дому приехала милиция.

Накануне был заблокирован сайт «Наша Нiва», у сотрудников прошли обыски, главред издания Егор Мартинович задержан. Кроме того, о визитах силовиков сообщили три региональных издания: газета Intex-press, «Брестская газета» и «Оршанский региональный портал», чей редактор Игорь Казмерчак задержан.

В Следственном комитете Белоруссии заявили, что расследуется дело о массовых беспорядках, произошедших в Минске в 2020 году.

В мае по требованию Генпрокуратуры был заблокирован портал Tut.by. 15 его сотрудников задержали по делу о неуплате налогов. Вся документация и серверы редакции изъяты, а офис опечатан.