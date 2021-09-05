В Госдуме обеспокоились судьбой российских специалистов в Гвинее

Депутат Белик заявил, что судьба более десяти российских специалистов в Гвинее неизвестна

Депутат Госдумы Дмитрий Белик рассказал, что судьба более десяти российских технических специалистов в Гвинее, где произошел путч, на данный момент неизвестна. Об этом сообщает РИА Новости.

Материалы по теме Все в Чад. Африканский диктатор правил 30 лет и погиб в бою. Как его смерть изменит отношения России, Китая и Франции? Африканский халифат. Как «Исламское государство» стало франшизой и почему окончательно победить террористов не удается?

Белик выразил обеспокоенность тем, что когда в стране происходит переворот, то ситуация в ней становится непросто нестабильной, а по-настоящему опасной, так как сложно спрогнозировать поведение мятежников. Он призвал обеспечить безопасность российских граждан от любых угроз. Помимо этого, парламентарий рассказал о намерении обратиться в МИД России с просьбой организовать зеленый коридор для эвакуации россиян из Гвинеи.

Ранее посольство России в Гвинее прокомментировало ситуацию с россиянами в стране. Как рассказали дипломаты, они не получали запросов о помощи от граждан России. Отмечается, что в Гвинее находятся около 500 россиян.

5 сентября устроившие мятеж в Гвинее задержали президента страны Альфу Конде. Его захватили силы спецназа, которыми управляет полковник Мамади Думбуя. Позднее Думбуя выпустил видеообращение, в котором анонсировал роспуск правительства, отмену конституции, а также закрытие границ государства.