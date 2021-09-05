Посольство прокомментировало ситуацию с россиянами в Гвинее

Посольство России в Гвинее не получало запросов о помощи от россиян

Посольство России в Гвинее прокомментировало ситуацию с россиянами в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали дипломаты, они не получали запросов о помощи от граждан России. Отмечается, что в Гвинее находятся около 500 россиян. Собеседник агентства также добавил, что российское посольство расположено далеко от центра города, и около него наблюдается спокойная обстановка.

5 сентября устроившие мятеж в Гвинее задержали президента страны Альфу Конде. Его захватили силы спецназа, которыми управляет полковник Мамади Думбуя. Позднее Думбуя выпустил видеообращение, в котором анонсировал роспуск правительства, отмену конституции, а также закрытие границ государства.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил военный переворот в Гвинее и призвал к немедленному освобождению президента Конде.

