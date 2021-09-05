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Генсек ООН призвал освободить президента Гвинеи

Генсек ООН Гутерриш: мятежники должны немедленно освободить президента Гвинеи Конде
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Фото: Globallookpress.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил военный переворот в Гвинее, о чем сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Я очень внимательно слежу за ситуацией в Гвинее. Я решительно осуждаю любой захват власти силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде», — написал Гутерриш.

Ранее стало известно, что устроившие мятеж в Гвинее 5 сентября задержали президента страны Альфу Конде. Его захватили силы спецназа, которыми управляет полковник Мамади Думбуя.

Позднее Думбуя выпустил видеообращение, в котором анонсировал роспуск правительства, отмену конституции, а также закрытие границ государства.

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