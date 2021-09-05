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Лидер устроивших мятеж в Гвинее заявил о роспуске правительства

Возглавивший мятеж в Гвинее анонсировал роспуск правительства и отмену конституции
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Фото: Reuters

Возглавивший мятеж в африканской Гвинее выпустил видеообращение, в котором анонсировал роспуск правительства, отмену конституции страны, а также закрытие границ государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Гвинее произошла попытка государственного переворота. Уточнялось, что 5 сентября в центре столицы страны Конакри началась интенсивная стрельба. По словам очевидцев, на улицах появилось множество военных.

Согласно имеющимся данным, попытку переворота с помощью частей спецназа осуществил командующий группы сил спецназначения подполковник Мамади Думбуя, экс-легионер французской армии.

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