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Стало известно о состоянии сотрудников посольства РФ в Гвинее после стрельбы

Посольство РФ в Гвинее: сотрудники дипмиссии в результате стрельбы не пострадали
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Фото: Reuters

Сотрудники посольства России в Гвинее не пострадали. Ранее в гвинейской столице Конкари, где располагается российская дипмиссия, раздалась стрельба. Об этом сообщается на странице дипмиссии РФ в Facebook.

Также не поступали сообщения о пострадавших российских гражданах. «Посольство находится более чем в 10 км от президентского дворца. В окрестностях посольства все спокойно», — подчеркивается в сообщении. В связи с резким обострением политической ситуации, россиян, пребывающих в Гвинее, попросили не покидать свои дома.

Ранее поступали сообщения, что военные, поднявшие мятеж в столице Гвинеи, взяли под стражу президента страны Альфу Конде. По последним данным главу государства арестовали силы спецназначения под командованием полковника Мамади Думбуя. Также объявлялось о пленении других высокопоставленных лиц.

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