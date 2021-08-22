Бывший президент Боливии попыталась покончить с собой в тюрьме

Обвиненная в заговоре бывший президент Боливии Жанин Аньес поранила себя в тюрьме

Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес Чавес попыталась покончить с собой в тюрьме. Об этом сообщает издание Página Siete.

Политик, арестованная по обвинению в терроризме, заговоре и подстрекательство к мятежу, поранила себя. Сейчас ее жизни ничто не угрожает. Женщину направят на психиатрическую экспертизу. судебно-медицинское расследование установит мотивы и психологические характеристики самобичевания

Адвокаты Аньес утверждают, что поступок их подзащитной стал ответом на «злоупотребления», которым она подвергается, находясь в тюрьме Мирафлорес.

Аньес задержали 13 марта в рамках расследования дела о государственном перевороте. Она находилась в доме своих родственников в городе Тринидад, когда за ней пришли сотрудники правоохранительных органов и устроили обыск. Экс-президента обнаружили в ящике, расположенном под кроватью.

Бывший президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября 2019 года на фоне продолжающихся протестов, после чего укрылся сначала в Мексике, а затем в Аргентине. При этом он назвал произошедшее госпереворотом и заявил, что готов вернуться в страну. Ему предъявили обвинения в терроризме и его финансировании. Министерство юстиции Боливии обвинило беглого экс-президента в изнасиловании и торговле людьми.

Россия признала Аньес временным президентом Боливии. В Москве назвали события, которые привели к отставке Моралеса, эквивалентными госперевороту, однако посчитали происходящее внутренним делом страны.

