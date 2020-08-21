Беглого экс-президента Боливии обвинили в изнасиловании и торговле людьми

Министерство юстиции Боливии обвинило беглого экс-президента Эво Моралеса в изнасиловании и торговле людьми. Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что дело основано на опубликованных в СМИ фотографиях бывшего президента c 19-летней девушкой. Предположительно, они начали встречаться, когда ей было 14 лет.

В министерстве юстиции заявили, что они также устанавливают роль родителей девушки, которые позволили ей путешествовать с боливийским лидером. Грозящее Моралесу наказание за изнасилование в Боливии достигает шести лет тюрьмы, а за торговлю людьми — 15.

Ранее прокуратура Боливии предъявила Моралесу обвинения в терроризме и его финансировании. Обвинение считает, что Моралес координировал продовольственную блокаду городов во время столкновений в ноябре 2019 года.

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес говорила, что не будет принимать закон, защищающий бывшего президента Эво Моралеса от уголовного судопроизводства. Аньес заявила, что власти не могут защищать тех, кто «преследовал и обманывал боливийцев», а также издевался над ними.

Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября 2019 года на фоне продолжающихся протестов, после чего укрылся сначала в Мексике, а затем в Аргентине. При этом он назвал произошедшее госпереворотом и заявил, что готов вернуться в страну.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

Россия признала сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии. В Москве назвали события, которые привели к отставке Моралеса, эквивалентными госперевороту, однако посчитали происходящее внутренним делом страны.