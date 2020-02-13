Беглый экс-президент Боливии дал советы Путину по защите от переворота

Беглый экс-президенту Боливии Эво Моралес дал президенту России Владимиру Путину советы по защите от переворота. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале RTVI.

Отмечается, что Моралес сейчас проживает в Аргентине. «Нужна специальная идеология для военных и полицейских. Не только в России, но и в любом другом государстве». Например, у [бывшего президента Венесуэлы Уго] Чавеса были вооруженные гражданские отряды, а не только военные, которые могут предать», — сказал бывший боливийский лидер, говоря о советах Путину, чтобы тот не оказался в аналогичном положении. По мнению Моралеса, такие отряды смогут остановить любой переворот.

Материалы по теме Самый боливийский лидер Моралес любил жевать коку, быть президентом и дружить с Россией. Почему он потерял власть?

Он также рассказал, что не общался с Путиным с момента отречения от власти, однако посольство России в Боливии присылало ему несколько СМС.

Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября 2019 года на фоне продолжающихся протестов, после чего укрылся в Мексике вместе с другими представителями руководства страны. При этом он назвал произошедшее госпереворотом и заявил, что готов вернуться в страну.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

Россия признала сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии. В Москве назвали события, которые привели к отставке Моралеса, эквивалентными госперевороту, однако посчитали происходящее внутренним делом страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru