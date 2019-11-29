Переворот в Боливии назвали «латиноамериканским майданом»

Политическая ситуация в Боливии напоминает события на Украине в 2004 году. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook.

По словам Захаровой, Организация Американских государств не располагает окончательным выводом о результатах проверки подсчета голосов на выборах президента Боливии, прошедших 20 октября. Таким образом, причина, по которой президента Эво Моралеса решили отстранить от власти, неизвестна, пояснила она.

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Захарова назвала ситуацию «латиноамериканским майданом», и сравнила ее с событиями 2004 года на Украине. «Разница в том, что в 2004 году Янукович Украину не покинул, а принял навязанные западниками условия игры в виде "третьего" тура, в ходе которого и протащили Ющенко», — написала российский представитель.

Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов, после чего укрылся в Мексике вместе с другими представителями руководства страны. При этом он назвал произошедшее госпереворотом и заявил, что готов вернуться в страну. Россия признала Аньес временным президентом Боливии. В Москве назвали события, которые привели к отставке Моралеса, эквивалентными госперевороту, однако посчитали происходящее внутренним делом страны.

Зимой 2004-2005 годов на Украине прошли массовые акции протеста, получившие название Оранжевой революции. Поводом для них стали якобы массовые фальсификации во время голосования на выборах президента Украины, по результатам которых изначально победителем был объявлен Виктор Янукович.В результате Верховный суд назначил повторное голосование во втором туре президентских выборов, по итогам которых высший пост в государстве занял Виктор Ющенко.

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