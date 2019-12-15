Беглого президента Боливии решили арестовать

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес рассказала, что в ближайшие несколько дней будет выдан ордер на арест беглого экс-главы государства Эво Моралеса. Она заявила об этом местной газете Los Tiempos.

В частности, Моралеса решили арестовать за неуважение конституции Боливии и ее переписывание. По мнению Аньес, бывший президент должен ответить перед правосудием. Она рассказала, что ходатайства уже поданы и добавила, что действия Моралеса должны расценивать как «подстрекательство к мятежу и терроризму». Аньес также заявила, что Боливия нуждается в переменах. Она призвала Моралеса соблюдать статус политического эмигранта и оставить страну в покое. По ее словам, новой власти удалось достигнуть примирения и необходимо провести выборы.

Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов, после чего укрылся в Мексике вместе с другими представителями руководства страны. При этом он назвал произошедшее госпереворотом и заявил, что готов вернуться в страну.

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Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

Россия признала Аньес временным президентом Боливии. В Москве назвали события, которые привели к отставке Моралеса, эквивалентными госперевороту, однако посчитали происходящее внутренним делом страны.

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