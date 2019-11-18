Боливии предрекли гражданскую войну

Боливию после смены власти может ждать гражданская война. Такое мнение высказал уехавший из страны бывший президент Боливии Эво Моралес в интервью агентству EFE 17.

По словам Моралеса, нынешний кризис, в ходе которого погибло уже около 20 человек, может стать началом гражданской войны: он считает, что в Боливии появляются полувоенные группы, разжигающие насилие. Бывший президент призвал боливийцев к «общенациональному диалогу» и отдельно попросил своих сторонников не прибегать к жестокости.

Как сообщает Reuters, в Боливии продолжаются протесты сторонников Моралеса: они заблокировали важные шоссе, из-за чего в некоторых районах страны начался голод и нехватка топлива. Идут столкновения протестующих с полицией.

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Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов, после чего укрылся в Мексике вместе с другими представителями руководства страны. При этом он назвал произошедшее госпереворотом и заявил, что готов вернуться в страну.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник, экс-президент Карлос Меса, не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

Россия признала временным президентом Боливии оппозиционного сенатора Жанин Аньес. В Москве назвали события, которые привели к отставке Моралеса, эквивалентными госперевороту, однако посчитали происходящее внутренним делом страны.

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