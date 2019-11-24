В Боливии отказались защищать Моралеса

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила на пресс-конференции, что не будет принимать закон, защищающий бывшего президента Эво Моралеса от уголовного судопроизводства. Об этом сообщает издание El Deber.

Аньес заявила, что власти не могут защищать тех, кто «преследовал и обманывал боливийцев», а также издевался над ними. Она обвинила партию «Движение к социализму», которая подала на рассмотрение документ об освобождении Моралеса от уголовной ответственности, в злоупотреблении своим большинством в парламенте.

Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов, после чего укрылся в Мексике вместе с другими представителями руководства страны. При этом он назвал произошедшее госпереворотом и заявил, что готов вернуться в страну.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

Россия признала временным президентом Боливии оппозиционного сенатора Жанин Аньес. Тем не менее в Москве назвали события, которые привели к отставке Моралеса, эквивалентными госперевороту, однако посчитали происходящее внутренним делом страны.

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