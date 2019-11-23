В России заявили о причастности США к политическому кризису в Боливии

Вашингтон причастен к политическому кризису в Боливии, в ходе которого президент страны Эво Моралес ушел со своего поста и покинул страну. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, сообщает субботу, 23 ноября, РИА Новости.

Также руководитель СВР выразил уверенность, что ситуация в латиноамериканской стране успокоится не скоро. «Качаться будет долго», — резюмировал Нарышкин.

По его словам, Вашингтону необходим этот кризис в Боливии, чтобы «сместить политический вектор» в государстве.

Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов, после чего укрылся в Мексике вместе с другими представителями руководства страны. При этом он назвал произошедшее государственным переворотом и заявил, что готов вернуться в страну.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

Россия признала временным президентом Боливии оппозиционного сенатора Жанин Аньес. В Москве назвали события, которые привели к отставке Моралеса, эквивалентными государственному перевороту, однако посчитали происходящее внутренним делом страны.

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