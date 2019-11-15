Боливия обособилась

Боливия решила выйти из ряда региональных организаций. Об этом заявила новая министр иностранных дел страны Карен Лонгарик, передает «Интерфакс».

По ее словам, Боливия уже покинула АЛБА (Боливарианский альянс для народов нашей Америки), и решается вопрос о выходе из соглашения УНАСУР (Союз южноамериканских наций). Лонгарик уточнила, что в последние дни прекращены полномочия 80 процентов дипломатов, назначенных во время правления сбежавшего президента Эво Моралеса.

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Кроме того, министр заявила, что власти Боливии приняли решение разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой. Дипломатическому персоналу уже предписано покинуть страну за «вмешательство во внутренние дела» страны. Также, по ее словам, вскоре будут пересмотрены отношения с Кубой.

Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов, после чего укрылся в Мексике вместе с другими представителями руководства страны. При этом он назвал произошедшее госпереворотом, а затем заявил, что готов вернуться в страну.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник, экс-президент Карлос Меса, не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

Россия признала временным президентом Боливии оппозиционного сенатора Жанин Аньес. Тем не менее в Москве назвали события, которые привели к отставке Моралеса, эквивалентными госперевороту, однако посчитали происходящее внутренним делом страны.

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