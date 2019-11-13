Производители коки заступились за сбежавшего президента Боливии

Производители коки в провинции Чапаре заявили, что не признают второго вице-спикера Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес временным главой Боливии и требуют возвращения ушедшего в отставку президента Эво Моралеса. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы заявляем о национальной мобилизации против государственного переворота, совершенного в нашей стране», — сообщил вице-президент шести федераций кокалерос Андронико Родригес.

Моралес, сам в прошлом сборщик коки и профсоюзный лидер крестьян, выращивающих ее, защищает использование этого растения и считает его священным. В 2009 году в Конституции Боливии появился пункт, утверждающий коку как «культурное наследие» страны.

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Ранее 13 ноября Аньес заявила, что «незамедлительно берет на себя обязанности президента в соответствии с конституцией». 11 января сенатор сообщала о своих намерениях возглавить страну. Она отмечала, что берет эту ношу, чтобы организовать новые выборы президента.

Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов. После этого протестующие напали на его дом и попытались арестовать президента. Моралес осудил боливийский народ и полицию и назвал их действия незаконными.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник, экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

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