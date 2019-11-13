Сенатор Аньес объявила себя временным президентом Боливии

Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила себя временным главой государства. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в парламенте, Аньес заявила, что «незамедлительно берет на себя обязанности президента в соответствии с конституцией».

Ранее сенатор сообщала о своих намерениях возглавить страну. Она отмечала, что берет эту ношу, чтобы организовать новые выборы президента.

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После отставки Моралеса его пост должен был занять вице-президент Альваро Гарсия Линера, но он сложил полномочия. Председатель Сената Адриана Сальватьерра и глава Палаты депутатов Виктор Борда, которые были следующими в списке на назначение, также подали в отставку. Следующей в очереди стояла Аньес.

Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов. После этого протестующие напали на его дом и попытались арестовать президента. Моралес осудил боливийский народ и полицию и назвал их действия незаконными.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник, экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

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