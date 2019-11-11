Президент Боливии ушел в отставку

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает BBC News.

Моралес сказал, что делает это для разрешения конфликтной ситуации в стране. Он назвал происходящее в Боливии государственным переворотом.

Также об отставке объявили вице-президент Боливии Альваро Гарсия Линера, несколько министров и глава таможенной службы страны.

Накануне командующий Вооруженными силами страны Уильямс Ромеро призывал Моралеса покинуть пост. Издание Pagina Siete сообщало, что президент попытался улететь из страны на фоне беспорядков. Его экипаж запрашивал разрешение на вход в воздушное пространство Аргентины. Позже стало известно, что он уехал из столицы страны в город Кочабамба.

20 октября в Боливии прошли президентские выборы. Моралес объявил о своей победе, однако его соперник, экс-президент Карлос Меса не признал результатов выборов. После этого в стране начались беспорядки. Моралес обвинил оппозицию и зарубежные страны в попытке захватить власть.

10 ноября генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что комиссия организации проанализировала результаты выборов и пришла к выводу, что их нужно аннулировать. Моралес объявил, что в Боливии пройдут внеочередные выборы, а состав Высшего избирательного суда будет изменен.

Эво Моралес занимает пост президента Боливии с января 2006 года. За время его правления был национализирован ряд отраслей промышленности. Президент считает, что национализация стратегических областей промышленности необходима для справедливого распределения доходов от продажи натуральных ресурсов между жителями всей страны.

Моралес, сам в прошлом сборщик коки и профсоюзный лидер крестьян, выращивающих ее, защищает использование этого растения и считает его священным. В 2009 году в Конституции Боливии появился пункт, утверждающий коку как «культурное наследие» страны.

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