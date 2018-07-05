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У президента Боливии обнаружили опухоль

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Врачи прооперировали президента Боливии Эво Моралеса в связи с обнаруженной у него опухолью. Об этом лидер латиноамериканской страны написал в своем Twitter.

«Во время планового обследования врачи нашли небольшую опухоль, которая уже успешно удалена хирургами без какого-либо риска. Завтра меня выпишут. Я в порядке на 100 процентов!», — пояснил он.

Эво Моралес занимает пост президента Боливии с января 2006 года. За время его правления был национализирован ряд отраслей промышленности. В частности, в 2008 году правительство Боливии национализировало крупнейшую газопроводную компанию Transredes Transporte de Hidrocarburos, а немногим ранее было объявлено о национализации трех нефтяных и одной телекоммуникационной компании. По словам президента, национализация стратегических областей промышленности необходима для того, чтобы доходы от продажи натуральных ресурсов справедливо распределялись между жителями всей страны.

Моралес, сам в прошлом сборщик коки и профсоюзный лидер крестьян, выращивающих ее, защищает использование этого растения и считает его священным. В 2009 году в Конституции Боливии появился пункт, утверждающий коку как «культурное наследие» страны.

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