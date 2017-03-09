Президент Боливии разрешил вдвое увеличить площади для посева коки

Президент Боливии Эво Моралес подписал закон, предусматривающий почти двукратное увеличение посевных площадей для коки. Об этом сообщает BBC News.

Теперь для этих целей будет предоставлено 22 тысячи гектаров земли. Глава государства не согласился с мнением критиков, которые утверждали, что этот шаг приведет к увеличению нелегального производства кокаина. «Мы хотим убедиться, что у нас есть пожизненные запасы коки», — пояснил боливийский лидер, отметив, что речь идет о легальном использовании листьев этого растения.

Листья коки были объявлены незаконным веществом конвенцией ООН о наркотических средствах в 1961 году. Однако в Боливии употребление растения в религиозных и медицинских целях разрешено законом. Их жуют коренные народы Андского региона.

Моралес, сам в прошлом сборщик коки и профсоюзный лидер крестьян, выращивающих ее, защищает использование этого растения и считает его священным. В 2009 году в Конституции Боливии появился пункт, утверждающий коку как «культурное наследие» страны.

1 апреля Моралес заявил, что традиция использования коки помогает ему в борьбе против империализма.