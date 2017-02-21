В Боливии произошли ожесточенные столкновения производителей коки с полицией

В Боливии 20 февраля произошли ожесточенные столкновения между полицией и производителями коки из региона Лос Юнгас. Видео публикует Ruptly. Эпицентром беспорядков стала площадь около здания парламента — Национального Конгресса. Манифестанты забрасывали полицейское оцепление коктейлями Молотова, петардами и камнями. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ.

Недовольство протестующих вызвал правительственный законопроект, предусматривающий легализацию выращивания коки на площади 20 тысяч гектаров в Лос Юнгасе, что, по мнению манифестантов, приведет к острой конкуренции между старыми и новыми производителями.