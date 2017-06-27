Президент Боливии обвинил США в росте наркотрафика в мире

Президент Боливии Эво Моралес обвинил США в росте наркотрафика в мире. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 26 июня 2017, 13:54

«Там, где есть DEA (Drug Enforcement Administration — управление по борьбе с наркотиками США) и американские военные базы, растет оборот наркотиков, преступность, незаконное обогащение, коррумпированность элит и предательство», — написал Моралес.

9 марта боливийский лидер подписал закон, предусматривающий почти двукратное увеличение посевных площадей для коки. «Мы хотим убедиться, что у нас есть пожизненные запасы коки», — пояснил боливийский лидер, отметив, что речь идет о легальном использовании листьев этого растения.

Листья коки были объявлены незаконным веществом конвенцией ООН о наркотических средствах в 1961 году. Однако в Боливии употребление растения в религиозных и медицинских целях разрешено законом. Их жуют коренные народы Андского региона.

Моралес, сам в прошлом сборщик коки и профсоюзный лидер крестьян, выращивающих ее, защищает использование этого растения и считает его священным. В 2009 году в Конституции Боливии появился пункт, утверждающий коку как «культурное наследие» страны.

