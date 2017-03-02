Боливия обиделась на Францию из-за видеоигры про борьбу с наркокартелем

Боливийское правительство выразило недовольство видеоигрой, разработанной французской компанией Ubisoft. Послу этой страны была вручена жалоба, в которой утверждается, что игра наносит ущерб имиджу Боливии, сообщает агентство Prensa Latina.

Как заявил Карлос Ромеро (Carlos Romero) — министр правительства расположенного в Южной Америке государства, оно оставляет за собой право обратиться в суд, но хотело бы сначала пойти дипломатическим путем.

По словам чиновника, в игре сама Боливия напрямую не упоминается, однако есть географические районы страны и ее национальные символы. Ромеро добавил, что в ней демонстрируется борьба с наркотрафиком в Боливии. Министр отметил, что обсуждение усилий страны на этом направлении в контексте видеоигры выглядит странным, и подчеркнул, что достижения государства на этом поприще получили международное признание.

Издание Pagina Siete уточняет, что речь идет о Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands, игре в жанре тактического шутера. Ее релиз намечен на 7 марта. На сайте Ubisoft ее описание выглядит так: «В недалеком будущем прекрасная Боливия, живописный уголок Южной Америки, становится крупнейшим в мире производителем кокаина. Наркокартель Санта-Бланка подчинил себе правительство этой страны, в которой отныне процветает беззаконие, а жителей преследует постоянный страх». Для того, чтобы разрушить преступный альянс, в Боливию отправляют элитное спецподразделение США «Призраки».

Tom Clancy’s Ghost Recon — серия видеоигр, сюжет которых создан американским писателем и игровым сценаристом Томом Клэнси. Он является автором книги «Красный шторм поднимается», а также серии романов о Джеке Райане, среди которых «Охота за "Красным Октябрем"», «Игры патриотов», «Прямая и явная угроза». По многим из них сняли фильмы.

Боливия является одним из основных поставщиков кокаина на мировой рынок. Президент Боливии Эво Моралес, который говорил, что власти противостоят распространению наркотиков, неоднократно обвинял США в том, что те используют борьбу с наркотрафиком в Латинской Америке в геополитических целях.