Президент Боливии назвал США угрозой для ООН из-за антироссийских санкций

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что США являются угрозой для ООН из-за принятого Конгрессом законопроекта о новых санкциях в отношении России. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

«США вновь планируют ввести против России противоречащие международному праву односторонние санкции. Боливия отвергает это. Подобными санкциями США показывают, что они являются угрозой многостороннему миру, международному праву и ООН», — пояснил Моралес.

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27 июля американский сенат принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР, после чего документ поз названием «Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций» был отправлен на подпись президенту Дональду Трампу. За день до этого в Белом доме заявили, что решительно поддерживают санкционную политику в отношении Москвы.

В случае утверждения законопроекта американским компаниям и частным лицам будет запрещено кредитовать российские банки дольше чем на 14 дней (сейчас этот срок составляет 90 дней). Кроме того, документом ограничивается срок финансирования российских компаний нефтегазового сектора.

29 июля госсекретарь Тиллерсон заявил, что санкции означают желание США видеть со стороны России шаги к улучшению двусторонних отношений. В российском посольстве в Вашингтоне отметили, что это высказывание «не может вызывать ничего, кроме недоумения», в Совете Федерации назвали слова американского дипломата «иезуитской логикой».