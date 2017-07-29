Посольство России в США отреагировало на заявление Госдепа о новых санкциях

Вашингтон не добьется санкциями улучшения отношений с Москвой. Об этом говорится в заявлении посольства России в США, передает РИА Новости 29 июля.

«Заявление Госдепа от 29 июля по одобренному в Конгрессе санкционному законопроекту не может вызывать ничего, кроме недоумения. В Вашингтоне так и не поняли, что методы давления и нажима в отношении России не работают», — написано в документе.

Ранее в этот же день американский госсекретарь Тиллерсон опубликовал послание, в котором пояснил, что введение новых антироссийских санкций означает желание США видеть со стороны России шаги к улучшению двусторонних отношений. Также дипломат выразил надежду на сотрудничество «по крупным глобальным вопросам» между странами, отметив, что благодаря этому санкции не понадобятся.

27 июля американский сенат принял законопроект о санкциях против России, Ирана и КНДР, после чего документ был отправлен на подпись президенту Дональду Трампу. За день до этого в Белом доме заявили, что решительно поддерживают санкционную политику в отношении Москвы.