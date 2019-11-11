Россия сочла госпереворотом отставку президента Боливии

Уход президента Боливии Эво Моралеса с должности произошел «по лекалам срежиссированного госпереворота». Об этом говорится в заявлении МИД России, распространенном в понедельник, 11 ноября.

В документе указывается, что боливийское правительство было готово искать выход из кризиса при помощи диалога, однако подобный подход «был сметен развитием событий».

Как отмечается, Москва глубоко озабочена происходящим. В МИД призвали все политические силы Боливии к здравомыслию и ответственности. При этом ответственного подхода к ситуации российская сторона ждет как от соседних с Боливией стран, так и от международных организаций.

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Ведомство также отметило, что Россию с Боливией «связывают отношения дружбы, конструктивного взаимодействия и обоюдовыгодного сотрудничества».

10 ноября боливийский лидер Эво Моралес объявил об отставке на фоне продолжающихся протестов. Его обязанности временно будет исполнять второй вице-спикер сената парламента Жанин Аньес — стоявшие выше по списку политики ушли с постов вслед за главой государства.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник, экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

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