США обвинили в организации госпереворота в Боливии

Государственный переворот, в результате которого ушел в отставку президент Боливии Эво Моралес, был организован США, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 11 ноября.

По словам парламентария, на государственный переворот указывает также то, что от руководящей должности в стране отказались спикер парламента и ряд других государственных деятелей.

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Ранее в понедельник член Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение, что, подав в отставку, Эво Моралес пошел по легитимному демократическому пути. Он также заверил, что Москва продолжит диалог с законными властями Боливии, в частности, с новым составом парламента.

О своей отставке Моралес объявил накануне вечером, а в понедельник, 11 ноября, в СМИ появилась информация об уличных гуляниях по этому случаю.

Массовые беспорядки в Боливии начались после 20 октября на фоне президентских выборов, победу в которых уже в первом туре одержал Моралес. Его соперник, экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования.

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