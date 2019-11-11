Протестующие напали на дом президента Боливии и попытались его арестовать

Подавший в отставку президент Боливии Эво Моралес написал в Twitter, что на его дом совершена атака.

Моралес заявил, что его пытаются арестовать. Он осудил боливийский народ и полицию, которая получила ордер на его арест. Политик назвал незаконными действия протестующих и правоохранителей.

Один из лидеров боливийской оппозиции Луис Фернандо Камачо подтвердил в Twitter, что полиция получила ордер на арест президента. Он сообщил, что военные разыскивают Моралеса в провинции Чапаре, где он укрылся после объявления об отставке.

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Эво Моралес заявил о своей отставке накануне вечером. Раньше его призывал к этому командующий Вооруженными силами страны.

20 октября в Боливии прошли президентские выборы. Моралес объявил о своей победе, однако его соперник, экс-президент Карлос Меса не признал результатов выборов. После этого в стране начались беспорядки. Моралес обвинил оппозицию и зарубежные страны в попытке захватить власть.

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