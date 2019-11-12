Сбежавшему из Боливии Моралесу затруднили путь

Самолет ВВС Мексики с ушедшим в отставку президентом Боливии Эво Моралесом приземлился в Парагвае. Об этом со ссылкой на местные новостные источники сообщает ТАСС.

Известно, что борт сел для дозаправки в столице Парагвая Асуньоне, после чего отправится в Мехико.Посадить самолет пилотам пришлось, так как власти Перу закрыли для судна свое воздушное пространство для Моралеса. В сторону Боливии, чтобы забрать Моралеса, самолет пропустили.

О том, что Мексика официально предоставит убежище бывшему президенту, стало известно 11 ноября.

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Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов. После этого протестующие напали на его дом и попытались арестовать президента. Моралес осудил боливийский народ и полицию и назвал их действия незаконными.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник, экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

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