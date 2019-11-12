Мексика предоставила убежище подавшему в отставку президенту Боливии

Мексика предоставила политическое убежище президенту Боливии Эво Моралесу, который объявил о своей отставке 10 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда.

Дипломат напомнил, что в соответствии с международными законами МИД Боливии обязан обеспечить безопасность Моралеса. По словам Эбрарда, подавший в отставку президент уже звонил ему и принял это предложение.

В Мексике уже ранее рассматривали возможность предоставить убежище боливийскому лидеру, однако сейчас глава МИД официально подтвердил, что президент может укрыться на мексиканской территории.

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Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов. После этого протестующие напали на его дом и попытались арестовать президента. Моралес осудил боливийский народ и полицию и назвал их действия незаконными.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник, экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

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