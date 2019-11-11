Трамп обрадовался отставке президента Боливии

Президент США Дональд Трамп заявил, что отставка главы Боливии Эво Моралеса — знаменательное событие для демократии в Западном полушарии. Обращение Трампа опубликовано на сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты аплодируют боливийскому народу за его стремление к свободе, а боливийским военным — за выполнение клятвы защищать не только одного человека, но и конституцию Боливии», — сказано в сообщении американского лидера.

Трамп отметил, что отставка Моралеса — важный сигнал для режимов Венесуэлы и Никарагуа, который показывает, что демократия и воля народа всегда побеждают. Президент США добавил, что мир стал на шаг ближе к свободному, демократическому и процветающему Западному полушарию.

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Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что отставка Моралеса стала результатом госпереворота, который организовали США. По его мнению, на это указывает волна отставок государственных деятелей.

Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов. Его обязанности временно будет исполнять второй вице-спикер сената парламента Жанин Аньес — стоявшие выше по списку политики ушли с постов вслед за главой государства.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник, экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

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