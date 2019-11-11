Кремль высказался о смене власти в Боливии

Никто из руководства Боливии не запрашивал политического убежища в России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 11 ноября.

По его словам, Москва рассчитывает на мирное урегулирование ситуации без вмешательства третьих стран.

Материалы по теме Президент Боливии ушел в отставку Эво Моралес правил 14 лет. Его обвинили в подтасовке итогов выборов

Ранее в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку ради прекращения беспорядков в стране. Сенатор также высказал опасения, что оппозиция не поддержит демократический путь, который предложил Моралес, приняв решение об уходе.

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Чепа назвал случившееся в Боливии государственным переворотом и обвинил в его организации США.

Моралес объявил о своей отставке на фоне массовых беспорядков, продолжающихся с 20 октября из-за итогов президентских выборов. По итогам первого тура победу одержал Моралес, однако экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования.

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