Беглому президенту Боливии отказали в возвращении в правительство

Беглому экс-президенту Боливии Эво Моралесу будет отказано, если он решится на возвращение в правительство в качестве депутата. Об этом заявил глава МВД страны Артуро Мурильо, передает Voz de América.

Он подчеркнул, что временное правительство подаст жалобу в Высший избирательный суд, если Моралес попытается зарегистрироваться в качестве кандидата на парламентских выборах. «Господин Моралес не может быть допущен [до выборов], он находится под следствием», — подчеркнул Мурильо. Он добавил, что Моралес «позорит политический сектор и всю страну».

Так глава МВД отреагировал на новость о том, что Моралес попросил своего юриста Вильфреда Чавеса подать за него документы, необходимые для регистрации в качестве кандидата в сенаторы или депутаты парламента Боливии, пишет издание. Крайний срок официальной регистрации кандидатов — 3 февраля.

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Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов, после чего укрылся в Мексике вместе с другими представителями руководства страны. При этом он назвал произошедшее госпереворотом и заявил, что готов вернуться в страну.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

Россия признала Аньес временным президентом Боливии. В Москве назвали события, которые привели к отставке Моралеса, эквивалентными госперевороту, однако посчитали происходящее внутренним делом страны.

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