Моралеса обвинили в терроризме

Прокуратура Боливии предъявила бывшему президенту страны Эво Моралесу обвинения в терроризме и его финансировании. Об этом сообщает La Nacion.

Обвинение считает, что Моралес координировал продовольственную блокаду городов во время столкновений в ноябре 2019 года. В качестве доказательства прокуратура приводит аудиозапись, на которой экс-президент, предположительно, дает советы своим сторонникам о том, как взять в кольцо Ла-Пас. Моралес отрицает подлинность данной записи.

Ранее исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес заявила на пресс-конференции, что не будет принимать закон, защищающий бывшего президента Эво Моралеса от уголовного судопроизводства. Аньес заявила, что власти не могут защищать тех, кто «преследовал и обманывал боливийцев», а также издевался над ними.

Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября на фоне продолжающихся протестов, после чего укрылся в Мексике вместе с другими представителями руководства страны. При этом он назвал произошедшее госпереворотом и заявил, что готов вернуться в страну.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!