Временный президент Боливии сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сняла свою кандидатуру с предстоящих 18 октября выборов главы государства. Ее видеообращение транслировалось местными телеканалами, передает ТАСС.

«Сегодня я снимаю свою кандидатуру на пост президента Боливии ради защиты демократии», — заявила она. Аньес призвала правые силы страны объединиться «против социалистического движения».

Бывший президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке 10 ноября 2019 года на фоне продолжающихся протестов, после чего укрылся сначала в Мексике, а затем в Аргентине. При этом он назвал произошедшее госпереворотом и заявил, что готов вернуться в страну. Ему предъявили обвинения в терроризме и его финансировании. Министерство юстиции Боливии обвинило беглого экс-президента в изнасиловании и торговле людьми.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

Россия признала сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии. В Москве назвали события, которые привели к отставке Моралеса, эквивалентными госперевороту, однако посчитали происходящее внутренним делом страны.